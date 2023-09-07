В Туле наркодилер спустил на полицейских собаку при задержании Фото: материалы пресс-служб

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали подозреваемого в попытке распространения наркотических средств, который хранил запрещенные вещества в своей квартире, расположенной в Зареченском округе Тулы, а сбывает их на территории областного центра методом организации тайников-закладок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

При задержании злоумышленник вел себя неадекватно, размахивал ножом и спустил на сотрудников полиции и Росгвардии свою собаку. Однако это ему не помогло, спустя несколько секунд он оказался на земле и согласился отдать правоохранительным органам запрещенные вещества.

В его квартире силовики обнаружили и изъяли наркотические средства общим весом 1,3 килограмма – метадон, героин, амфетамин, метамфетамин, гашиш, кокаин, а также таблетки экстези. Также там находились весы, упаковочный материал и другие доказательства преступной деятельности.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч.4 ст. 228.1 УК РФ. В данный момент мужчина заключен под стражу. Стоит отметить, что фигурант в апреле прошлого года привлекался к административной ответственности за пропаганду нацистской символики и дискредитацию Вооруженных Сил РФ.