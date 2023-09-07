В Веневском районе сотрудники полиции задержали трех похитителей черного металла Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Веневском районе с заявлением обратился 56-летний мужчина. Он рассказал, что по его месту проживания неизвестные украли черные металл. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступников. Ими оказались 34-летний, 21-летний и 18-летний мужчины, который задержали и доставили в дежурную часть.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное изъято.