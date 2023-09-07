Тульские велогонщики заняли несколько призовых мест на чемпионате и первенстве России
Фото: материалы пресс-служб
6 сентября в Омске начался чемпионат и первенство России по велосипедному спорту на треке. По информации пресс-служба регионального министерства спорта тульские спортсмены уже заняли несколько призовых мест.
Так, в индивидуальной гонке преследования Натальи Фроловой завоевала золото, а Мирослав Суятин и Марии Ростовцевой стали бронзовыми призерами.
В гите на 200 м с/м тульский гонщик Дмитрий Нестеров завоевал серебряную медаль. У Игоря Гириловича и Ксении Андреевой в этом виде программы – бронза.
В рамках первенства России в гите с места на 1000 м парами Никита Быковский и Игорь Гирилович заняли первое место. Юниорки Владислава Василенко и София Бессонова завоевали бронзовую медаль.
В данный момент соревнования продолжаются.