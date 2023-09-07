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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 7:25

Грузовой автомобиль перевернулся в кювет на трассе в Богородицком районе

Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения
Михаил КОРЕНЮГИН
Грузовой автомобиль перевернулся в кювет на трассе в Богородицком районе

Грузовой автомобиль перевернулся в кювет на трассе в Богородицком районе

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Богородицком районе на 246-ом километре автодороги М-4 «Дон» вечером 5 сентября произошло ДТП. Там примерно в 19:45 фура съехала в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 50-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем «ДАФ XF 105.460» с полуприцепом «КРОНЕ SD 27», совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель большегруза. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.