Грузовой автомобиль перевернулся в кювет на трассе в Богородицком районе Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Богородицком районе на 246-ом километре автодороги М-4 «Дон» вечером 5 сентября произошло ДТП. Там примерно в 19:45 фура съехала в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 50-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем «ДАФ XF 105.460» с полуприцепом «КРОНЕ SD 27», совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель большегруза. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.