В Ефремове пожилой мужчина сливал дизельное топливо с заправочной станции Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции с заявлением обратилась директор по логистике одного из строительных магазинов города. Женщина рассказала, что топливной карты известной сети автомобильных заправочных станций на протяжении двух месяцев крали дизельное топливо.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 60-летний мужчина, который работает водителем строительной фирмы.

В данный момент полицейские проводят проверку и устанавливают стоимость причиненного ущерба. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.