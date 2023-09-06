Самыми редкими именами новорожденных в Тульской области в августе стали Златослава, Адам и Марсель Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В июле 2023 года в Тульской области родились 510 девочек и 525 мальчиков. Об этом сообщает региональный ЗАГС.

Так, самыми популярными именами месяца стали Анна, Виктория, Варвара, Василиса, Артем, Александр, Дмитрий, Иван, Илья, Лев и Матвей. А вот самыми редкими - Златослава, Каролина, Ярина, Адам, Марсель и Ярополк.

Напомним, в июле 2023 года в Тульской области родились 392 девочки и 401 мальчик. Самыми редкими именами стали Аврора, Ассоль, Евсения, Мирослав, Леонтий и Добрыня.