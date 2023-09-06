Кому в Туле отключат газ 7 сентября Фото: Алексей ФОКИН (фото)

7 сентября с 10:00 до 17:00 без газа останутся жители домов №1 и №3 на Загородном проезде, дома №12 по улице Доватора и домов №4 и №8 по улице Гагарина.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.