В ДТП в Ленинском районе пострадали водитель и женщина-пассажир мотоцикла Фото: материалы пресс-служб

В Ленинском районе Тулы в деревне Варфоломеево на улице Центральной утром 5 сентября произошло ДТП. Там примерно в 8:30 столкнулись легковушка и мотоцикл. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, не имеющий права управления транспортными средствами 69-летний мужчина, управляя мотоциклом «ЮПИТЕР-3», при повороте налево не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении автомобилю Hyundai Creta, за рулем которого находилась 46-летняя женщина.

В результате ДТП пострадали водитель и 71-летняя женщина-пассажир двухколесного транспорта. Им оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.