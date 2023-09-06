Самым возрастным женихом в августе в Тульской области стал 81-летний мужчина Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В августе 2023 года в Тульской области поженились 1354 пары. Также было составлено 518 записей о расторжении брака. Об этом сообщает региональный ЗАГС.

Так, за данный период самой молодой невестой стала 16-летняя девушка, а самым молодым женихом - 17-летний парень. Помимо этого, самому опытному жениху исполнилось уже 81 года, а самой возрастной невестой стала 73-летняя пенсионерка.

Напомним, в июле 2023 года было зарегистрировано 1270 браков и 470 разводов. Самой молодой невестой стала 15-летняя девушка.