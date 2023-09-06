В Тульской области за прошедшие 7 месяцев выявили 462 случая ВИЧ Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области увеличилось заболеваемость ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

Так, за 7 месяцев 2023 года в регионе выявили 462 случая ВИЧ-инфекции, что на 14,92% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Показатель заболеваемости; 32,25 на 100 тысяч населения.

Ведомство напоминает, что вирус иммунодефицита человека является ретровирусом, инфицирующим клетки иммунной системы человека, разрушающим или ослабляющим их функцию. По мере развития инфекции иммунная система ослабевает и человек становится более чувствительным к инфекциям.