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НовостиОбщество6 сентября 2023 12:47

В Тульской области за прошедшие 7 месяцев выявили 462 случая ВИЧ

Показатель заболеваемости: 32,25 на 100 тысяч человек
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области за прошедшие 7 месяцев выявили 462 случая ВИЧ

В Тульской области за прошедшие 7 месяцев выявили 462 случая ВИЧ

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области увеличилось заболеваемость ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

Так, за 7 месяцев 2023 года в регионе выявили 462 случая ВИЧ-инфекции, что на 14,92% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Показатель заболеваемости; 32,25 на 100 тысяч населения.

Ведомство напоминает, что вирус иммунодефицита человека является ретровирусом, инфицирующим клетки иммунной системы человека, разрушающим или ослабляющим их функцию. По мере развития инфекции иммунная система ослабевает и человек становится более чувствительным к инфекциям.