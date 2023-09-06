В Тульской области правоохранительные органы накрыли подпольную мастерскую боевого оружия Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области спецслужбы накрыли подпольную оружейную мастерскую. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

В июне-июле 2023 года сотрудники Федеральной службы безопасности выявили подпольных оружейников в 53 регионах России, включая Тульскую область. Совместно с полицией и Росгвардией они задержали 217 человек.

Так, из нелегального оборона правоохранители изъяли 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 22 пулемета, 93 автомата, 251 пистолет-пулемет, винтовки, карабины и ружья, свыше 320 пистолетов и револьверов, 7 гранатометов, более 700 артиллерийских снарядов и мин различного калибра, 210 гранат, а также 75 электродетонаторов и запалов.

Также было найдено свыше 87 килограммов взрывчатых веществ (порох и тротил), 70 тысяч патронов различного калибра и 830 основных частей к огнестрельному оружию. Всего удалось закрыть 84 подпольные мастерские по модернизации оружия и производству боеприпасов.