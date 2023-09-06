В Новомосковске полицейские задержали четырех мужчин, укравших алкоголь из магазина Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Новомосковске с заявлением обратился сотрудник безопасности одного из сетевых магазинов города. Он рассказала, что из торгового зала, расположенного на улице Калинина, украли алкоголь.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступников. Ими оказались 31-летний, двое 19-летних и 21-летний мужчины, которых задержали и доставили в отделение.

В данный момент полицейские проводят проверку, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.