10 сентября в Тульской области пройдет 18-километровый поход выходного дня

Жителей Тульской области приглашают в поход выходного дня, который пройдет 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Школа спортивного туризма Тульской области организует увлекательный маршрут протяженностью 18 км. Он пролегает через угольные шахты, которым около 150 лет, каменные карьеры, тайный родник, озеро «Земснаряд» и дремучий лес.

С собой тулякам нужно взять одежду по погоде, еду и напитки, а также фонари. Отправление — в 06:55 от остановки, расположенной на улице Луначарского.

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