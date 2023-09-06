В Ленинском районе Тулы 24-летний мужчина до смерти забил знакомого Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Ленинском районе, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, с 1 на 2 июля 24-летний обвиняемый распивал спиртные напитки со своим знакомым в квартире, расположенной в поселке Плеханово. В один момент между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес 40-летнему мужчине не менее четырех ударов руками в голову и лицо. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.