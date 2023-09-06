10 сентября в Туле по ряду улиц ограничат движение транспорта из-за полумарафона Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле по ряду улиц временно ограничат движение всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорт.

Так, в связи с проведением полумарафона «Оружейная столица», в целях обеспечения безопасности дорожного движения, 10 сентября с 00:00 до 13:00 запретят остановку и стоянку, а с 07:00 до 13:00 ограничат движения по следующим адресам:

- по улице Менделеевская на участке от улицы Тургеневской до Крестовоздвиженской площади;

- по улице Никитская на участке от улицы Дзержинского до улицы Розы Люксембург;

- по улице Союзная от Крестовоздвиженской площади до дома №13;

- по улице Благовещенская;

- в Союзном переулке;

- в Черниковском переулке;

- на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от улицы Советской до улицы Менделеевской;

- на парковочном пространстве, расположенном в районе дома №5 и дома №3 по улице Советской;

- в Денисовском переулке.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.