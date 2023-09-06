Администрация Ефремова выплатит компенсацию пострадавшему от бродячей собаки мальчику
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В Ефремове на улице Дружбы в октябре 2022 года безнадзорная собака покусала девятилетнего мальчика. В связи с этим межрайонная прокуратура провела проверку.
Установлено, администрация муниципального образования не приняла достаточные меры для регулирования деятельности по обращению с животными без владельцев. В результате чего пострадал несовершеннолетний ребенок.
Суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с администрации города в пользу законных представителей покусанного мальчика компенсацию в размере 30 тысяч рублей.