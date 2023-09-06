На стадионе академии «Арсенала» отметили 100-летие тульского футбола Фото: материалы пресс-служб

5 сентября на стадионе академии «Арсенала» отметили большой спортивный праздник — 100-летие тульского футбола. В этот день в 1923 году Тула была впервые представлена на профессиональном уровне. Тогда футболисты приняли участие в турнире Первого всероссийского праздника физической культуры в Москве.

В мероприятии приняли участие более 1000 человек. Для болельщиков подготовили концерт, соревнования по мини-футболу, настольным играм и лазертагу. Юные туляки смогли поучаствовать в конкурсе рисунков и получить сладкие призы.

Также товарищеский матч сыграли сборные команды ветеранов тульского футбола XX и XXI веков, в состав которых входили Анатолий Семенов, Александра Кутьин, Владислав Рыжков, Сергей Коровушкин, Павел Шишкин, Валерий Клейменов, Сергей Маслов и многие другие.

Тренеры академии провели для гостей открытую тренировку по футболу, а игроки основного состава «Арсенала» организовали автограф-сессию и пообщались с болельщиками.