В Туле силовики провели два рейда по проверке мигрантов Фото: соцсети

В Туле сотрудники правоохранительных органов провели два рейда по проверке мигрантов. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм»

Так, утром 5 сентября силовики провели одну из строек, расположенную на улице Болдина. Там они обнаружили 70 граждан Средней Азии, 15 из которых не имели при себе документов. Их увезли в отделение для дальнейшего разбирательства.

Также 6 сентября правоохранители нагрянули в одно из кафе Зареченского округа Тулы, так как на него постоянно поступали жалобы. Не уточняется, сколько человек было проверено и были ли найдены нарушения.