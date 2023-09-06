В Туле сотрудники ДПС помогли девушке с проколотым колесом на дороге Фото: материалы пресс-служб

Тульские сотрудники ДПС помогли девушке-водителю, у которой пробило колесо на автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел 27 августа на улице Октябрьской в Туле. Там произошло ДТП, в результате которого у автомобиля Renault пробило колесо.

На место происшествия в скором времени прибыли инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Туле. Они поняли, что девушка не сможет самостоятельно устранить поломку и оперативно произвели замену колеса на автомобиль.

Чуть позже девушка позвонили на телефон доверия УМВД России по Тульской области, чтобы поблагодарить полицейских.