В Туле на улице Макаренко автомобиль Renault сбил шестилетнего мальчика Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Макаренко утром 4 сентября произошло ДТП. Там примерно в 8:35 легковушка сбила несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 36-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Sandero, совершил наезд на шестилетнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала несовершеннолетний пешеход. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.