В Узловой пьяный мужчина зарезал своего знакомого Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Тульской области, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что 3 сентября 2023 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной на улице Суворова в Узловой, где нанес своему знакомому множество колото-резанных ранений в грудь и голову. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

На данный момент следователи уже осмотри место происшествия, допросили свидетелей и обвиняемого, назначили необходимые судебные экспертизы. Злоумышленник свою вину в убийстве признал полностью. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.