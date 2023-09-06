Во время пожара в многоквартирном доме в Новомосковске спасли одного человека Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске на улице Свердлова днем 5 сентября произошел пожар. Там примерно в 16:37 загорелся жилой многоквартирный дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 16 человек и 4 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 9 минут. Также звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательных устройств спасен 1 человека. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара в квартире обгорел кухонный гарнитур, а сама кухня закоптилась по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.