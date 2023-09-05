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НовостиОбщество5 сентября 2023 14:53

Звание «Город трудовой доблести» могут присвоить Новомосковску

Данное решение поддержал Владимир Путин
Михаил КОРЕНЮГИН
Звание «Город трудовой доблести» могут присвоить Новомосковску

Звание «Город трудовой доблести» могут присвоить Новомосковску

Одному из городов Тульской области могут присвоить звание «Город трудовой доблести». Данное решение поддержал Президент России Владимир Путин.

Так, на данное звание претендуют Новомосковск, Владимир, Воткинск, Находка, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

Отметим, что «Город трудовой доблести» присваивают населенным пунктам, которые внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной. В настоящее время в России их 53.