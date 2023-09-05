Звание «Город трудовой доблести» могут присвоить Новомосковску

Одному из городов Тульской области могут присвоить звание «Город трудовой доблести». Данное решение поддержал Президент России Владимир Путин.

Так, на данное звание претендуют Новомосковск, Владимир, Воткинск, Находка, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

Отметим, что «Город трудовой доблести» присваивают населенным пунктам, которые внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной. В настоящее время в России их 53.