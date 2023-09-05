В Алексинском районе мужчина без прав перевернулся на мопеде Фото: материалы пресс-служб

В Алексинском районе на 2-ом километре автодороги «Тула — Алексин - автоподьезд к станции Рюриково» утром 4 сентября произошло ДТП. Там примерно в 8:30 перевернулся мопед. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, не имеющий права управления транспортными средствами 51-летний мужчина, управляя мопедом, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспорта.

В результате ДТП пострадал водитель. Его госпитализировали в больницу с различными травмами. В момент происшествия он находился без шлема.