В Туле на Одоевском шоссе автомобиль Kia сбил 41-летнего велосипедиста Фото: материалы пресс-служб

В Туле на Одоевском шоссе утром 4 сентября произошло ДТП. Там примерно в 6:50 легковушка сбила велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 59-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Spectra, при выезде с прилегающей территории совершил наезд на 41-летнего мужчину на велосипеде, который двигался по тротуару, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал велосипедист. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.