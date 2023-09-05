В Туле на улице Болдина 46-летний мужчина обокрал продуктовый магазин Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратился директор одного из сетевых магазинов города. Он рассказал, что из торгового зала, расположенного на улице Болдина, украли продукты питания.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения, расположенных на территории магазина, сотрудники правоохранительных органов установили личность преступников. Им оказался безработный и ранее судимый 46-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.