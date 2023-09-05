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НовостиОбщество5 сентября 2023 13:48

Кому в Туле отключат газ 6 сентября

Причиной являются плановые работы по техническому обслуживанию оборудования с временной приостановкой газа
Михаил КОРЕНЮГИН
Кому в Туле отключат газ 6 сентября

Кому в Туле отключат газ 6 сентября

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

6 сентября с 10:00 до 17:00 без газа останутся жители дома №226-а по улице Комсомольской, домов №1 и 3 на Загородном проезде, домов №12 и 14 по улице Доватора и дома №69 по улице Луначарского, а с 12:00 до 18:00 - дома №63 по улице 7-й проезд Мясново.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.