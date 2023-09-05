6 сентября на трех улицах Тулы отключат водоснабжение Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произойдет с 10:00 и до окончания ремонта.

Так, подача холодной воды прекратиться в домах №6, 8, 10, 12, 14, 16 и 8 по улице Рязанская, домах №145-197 по улице Октябрьская доме №3 по улице Вознесенского.

Сами ремонтно-восстановительные работы пройдут по адресам: улица Рязанская, дома №6-8; улица Октябрьская, дом №169.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.