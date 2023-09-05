В ДТП в Богородицком районе пострадал водитель автомобиля Kia Фото: соцсети

В Богородском районе на автомобильной дороге «Богородицк-Донской» в районе поворота на поселок Бегичевский утром 5 сентября произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Центра медицины катастроф.

Так, участниками аварии стали легковые автомобили Nissan и Kia. На место происшествия спустя 8 минут прибыла бригада бригада Богородицкой подстанции в составе двух фельдшеров.

В результате ДТП пострадал 35-летний водитель Kia. Ему диагностировали ушиб грудной клетки и оказали медицинскую помощь на месте. От госпитализации в больницу мужчина отказался