За прошедшее лето в Тульской области родились 2748 детей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области с июня по август 2023 года родились 2748 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Так, за прошедшее лето в регионе появились на свет 1 343 девочки и 1 405 мальчиков. в перинатальном центре всего родились 2 569 детей.

Самым крупным стал новорожденная весом 4 950 граммов и ростом 60 сантиметров, а самым маленьким - ребенок весом всего 600 граммов и ростом 29 сантиметров. Он появился на свет в июле и сейчас находится под присмотром врачей.