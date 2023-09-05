В Туле безработный мужчина украл смартфон у знакомой во время пьянки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратилась 36-летняя женщина. Она рассказала, что после совместного распития алкогольных напитков со знакомыми, у нее пропал смартфон.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 38-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.