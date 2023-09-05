Туляк предстанет перед судом за незаконный сбыт наркотиков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере).

По версии следствия, с июня 2022 года по март 2023 года 24-летний обвиняемый, действуя в составе организованной группы, размещал на территории Пролетарского округа Тулы наркотики. Однако его оставили сотрудники правоохранительных органов, которые из тайников-закладок, а также по месту жительства злоумышленника изъяли 194 грамма запрещенных веществ.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.