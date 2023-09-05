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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 11:28

В Туле на улице Фестивальной мотоциклист сбил 42-летнего мужчину

Пешеходу потребовалась медицинская помощь
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Фестивальной мотоциклист сбил 42-летнего мужчину

В Туле на улице Фестивальной мотоциклист сбил 42-летнего мужчину

Фото: соцсети

В Туле на улице Фестивальной днем 4 сентября произошло ДТП. Там примерно в 14:45 мотоцикл сбил пешехода. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации тульской Госавтоинспекции, 48-летний мужчина, управляя мотоциклом VOGE 650, сбил 42-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

В результате ДТП пострадал мужчина-пешеход. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.