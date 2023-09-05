В Туле пройдет ряд спортивных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня оружейника Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле с 10 по 17 сентября пройдет ряд спортивных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня оружейника. Об этом сообщает министерство спорта Тульской области.

Так, 10 сентября с 7:00 до 13:00 на площади Ленина пройдет Полумарафон «Оружейная столица».

С 15 по 17 сентября с 9:00 на аэродроме «Мясново» состоится чемпионат России среди операторов БПЛА по дрон-рейсингу и фристайлу.

16 сентября в 11:00 на улице Пушкинской пройдет первенство «ОблСШОР» по дзюдо среди мальчиков и девочек 2012-2015 годов рождения.

17 сентября в 11:00 на территории МАУК «КДС» ОП «Центр досуга и спорта, расположенном на улице Металлистов, пройдет личное первенство обучающихся Тульской области по спортивному ориентированию «Засечный рубеж».

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