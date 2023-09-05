В Плавске сотрудник колонии проносил заключенным телефоны и игральные карты Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Бывший сотрудник исправительной колонии в Плавске обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об это сообщает пресс-служба следственного комитета России по Тульской области.

Установлено, что в 2023 году обвиняемый за день проносил на режимную территорию исправительной колонии мобильные телефоны, зарядные устройства и колоды карт для передачи заключенным.

В данный момент по уголовному делу проводят следственные и процессуальные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на сбор и закрепление доказательств.