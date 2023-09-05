Сегодня, 5 сентября, тульский «Арсенал» отметит 100-летние клуба Фото: Алексей ФОКИН (фото)

5 сентября исполнится ровно 100 лет с момента, как Тула была впервые представлена на всероссийском уровне. Тогда футболисты приняли участие в турнире в рамках Первого всероссийского праздника физической культуры в Москве. В связи с этим тульский «Арсенал» приглашает всех на большой футбольный праздник.

Гостей мероприятия ждет матч между сборными командами ветеранов XX и XXI веков, в котором примут участие Анатолий Семенов, Александра Кутьин, Владислав Рыжков, Сергей Коровушкин, Павел Шишкин, Валерий Клейменов, Сергей Маслов и многие другие. Именно они прославили тульский футбол.

Также на стадионе академии пройдет конкурс плакатов «Футбольный юбилей» для юных болельщиков. Условия: нарисовать дома плакат, приуроченный к 100-летнему юбилею и принести его к началу праздника. Участники получат сладкие призы, а плакаты займут свое место в выставочной зоне.

На главной сцене, которая располагается на большом стадионе академии, состоится праздничный концерт. Там выступят танц-группа Neo, певица Леди Ксю и кавер-группа «Хулиганы».

Кроме того, все желающие смогут пообщаться и сфотографироваться с действующими игроками «Арсенала», поиграть в настольные игры и мини-футбол, подкрепиться на фуд-корте и пополнить коллекцию атрибутики в клубном магазине.

Мероприятие начнется в 18:00.

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