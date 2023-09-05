Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 сентября 2023 9:34

36 человек пострадали и 3 погибли в ДТП в Тульской области за минувшую неделю

Статистику аварийности обнародовала региональная Госавтоинспекция
Михаил КОРЕНЮГИН
36 человек пострадали и 3 погибли в ДТП в Тульской области за минувшую неделю

36 человек пострадали и 3 погибли в ДТП в Тульской области за минувшую неделю

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 27 ДТП, произошедшем на территории Тульской области с 28 августа по 3 сентября, 36 человек пострадали и 5 погибли. При этом среди 8 ДТП с участием несовершеннолетних пострадали 11 детей.

Больше всего за неделю случилось столкновений — 14. На втором месте наезды на пешеходов - 6, съездов с дороги - 3. Также зафиксировано два наезда на препятствие и один наезд на велосипедиста.

Напомним, в 35 ДТП, произошедшем на территории Тульской области с 21 по 27 августа, 40 человек пострадали и 7 погибли.