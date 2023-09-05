В Туле сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего курьера телефонных мошенников Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции обратился 86-летняя мужчина, проживающий в Туле. Ему на телефон поступил звонок о том, что его родственник стал виновником дорожно-транспортного происшествия, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. К мужчине домой сразу же прибыли оперативные сотрудники полиции, под руководством которых происходило дальнейшее общение с мошенниками.

В ходе проведения данного мероприятия сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего курьера, который работает на телефонных мошенников. Выяснилось, что он должен был забрать у пенсионера 400 тысяч рублей и перевести их на известный ему счет.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Также полицейские выясняют причастность задержанного к совершению подобных преступлений на территории региона. Молодой человек признался в нескольких мошенничествах в отношении пожилых граждан.