Две тульские спортсменки победили на международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ Фото: материалы пресс-служб

Две тулячки стали победителями международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Соревнование «Кубок доброй воли» проходило 2 сентября в акватории Москвы-реки ЦПКиО им. М. Горького.

Так, спортсмены Елизавета Струтина и Дарья Зайцева, представляющие сборную Тульской области, стали победителями соревнований в лодках класса «Дракон» - «Д-10».