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НовостиСпорт5 сентября 2023 8:02

Две тульские спортсменки победили на международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ

Подготовил девушек Олег Чертов
Михаил КОРЕНЮГИН
Две тульские спортсменки победили на международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ

Две тульские спортсменки победили на международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ

Фото: материалы пресс-служб

Две тулячки стали победителями международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Соревнование «Кубок доброй воли» проходило 2 сентября в акватории Москвы-реки ЦПКиО им. М. Горького.

Так, спортсмены Елизавета Струтина и Дарья Зайцева, представляющие сборную Тульской области, стали победителями соревнований в лодках класса «Дракон» - «Д-10».