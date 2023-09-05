Тулячку приговорили к 8,5 годам лишения свободы за убийство сожителя Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Женщина, проживающая в Туле, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что 15 апреля 2023 года 33-летняя подсудимая находилась у себя в квартире, расположенной на улице М. Горького, вместе со своим сожителем. После очередных оскорблений от 34-летнего мужчины злоумышленница нанесла ему один удар ножом в грудь. Потерпевший скончался в больнице в этот же день от полученной травмы.

Суд приговорил подсудимую к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание она будет с исправительной колонии общего режима.