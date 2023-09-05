В Туле на улице Ложевой автомобиль Mitsubishi сбил 11-летнюю девочку Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Ложевой вечером 3 сентября произошло ДТП. Там примерно в 20:10 легковушка сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 56-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, слева направо по ходу движения автомобиля, - делится подробностями тульская Госавтоиспекция.

В результате ДТП пострадала девочка-пешеход. Ее госпитализировали в больницу с различными травмами.