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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 6:53

В Туле на улице Ложевой автомобиль Mitsubishi сбил 11-летнюю девочку

Несовершеннолетнего пешехода госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Ложевой автомобиль Mitsubishi сбил 11-летнюю девочку

В Туле на улице Ложевой автомобиль Mitsubishi сбил 11-летнюю девочку

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Ложевой вечером 3 сентября произошло ДТП. Там примерно в 20:10 легковушка сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 56-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, слева направо по ходу движения автомобиля, - делится подробностями тульская Госавтоиспекция.

В результате ДТП пострадала девочка-пешеход. Ее госпитализировали в больницу с различными травмами.