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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 6:33

Жительницу Узловского района оштрафовали на 105 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранца

Подсудимая полностью признала свою вину
Михаил КОРЕНЮГИН
Жительницу Узловского района оштрафовали на 105 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранца

Жительницу Узловского района оштрафовали на 105 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранца

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Пожилая женщина, проживающая в Узловском районе, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации).

Установлено, что с августа 2021 года по октябрь 2022 года 71-летняя подсудимая зарегистрировала иностранного гражданина в принадлежащем ей жилом помещении. При этом она не предоставила жилье для проживания.

Суд признал женщину виновной в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 105 тысяч рублей. На судебном заседании злоумышленница полностью признала свою вину.