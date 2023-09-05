Жительницу Узловского района оштрафовали на 105 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранца Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Пожилая женщина, проживающая в Узловском районе, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации).

Установлено, что с августа 2021 года по октябрь 2022 года 71-летняя подсудимая зарегистрировала иностранного гражданина в принадлежащем ей жилом помещении. При этом она не предоставила жилье для проживания.

Суд признал женщину виновной в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 105 тысяч рублей. На судебном заседании злоумышленница полностью признала свою вину.