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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 14:47

В Новомосковске автомобиль Lada сбил семилетнего мальчика

Несовершеннолетнему пешеходу потребовалась медицинская помощь
Михаил КОРЕНЮГИН
В Новомосковске автомобиль Lada сбил семилетнего мальчика

В Новомосковске автомобиль Lada сбил семилетнего мальчика

Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске на улице Молодежной вечером 3 сентября произошло ДТП. Там примерно в 18:25 легковушка сбил пешехода. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, 51-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta, при начале движения задним ходом по дворовой территории не убедился в безопасности своего маневра и совершил наезд на семилетнего мальчика.

В результате ДТП пострадала несовершеннолетний пешеход. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия и отпустили домой.