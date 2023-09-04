В Туле на Октябрьском переезде 12-летний мотоциклист сбил 11-летнюю велосипедистку Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на Октябрьской переезде днем 3 сентября произошло ДТП с участием мотоцикла и велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 12-летний юноша, управляя кроссовым мотоциклом «BSE 125», при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу 11-летней девочке на велосипеде, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя велосипедистка. Её оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.