В Тепло-Огаревском районе столкнулись легковой автомобиль и два мотоцикла Фото: материалы пресс-служб

В Тепло-Огаревском районе на 44-ом километре автодороги «Киреев-Теплое» ночью 2 сентября произошло ДТП. Там примерно в 2:10 столкнулись легковушка и два мотоцикла. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, 36-летний мужчина, управляя автомобилем Honda CR-V, врезался в мотоцикл «Планета Юпитер», за рулем которого находился 22-летний молодой человек, после чего произошло столкновение с мотоциклом Yamaha yzf-r1, под управлением 29-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали оба водителя двухколесных транспортов, а также 16-летняя девушка-пассажир мотоцикла «Yamaha». Их всех госпитализировали в больницу с различными травмами.