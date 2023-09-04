9 сентября в Ефремове на Дне города выступит звезда мюзикла «Нотр-Дам де Пари» Фото: соцсети

С 7 по 10 сентября в Ефремове отметят День города. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Так, жителей города ждет разнообразная программа на четыре дня: от чемпионата по футболу до плэнера.

Завершится празднование 386-й годовщины Ефремова выступлениями звезды мюзиклов «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта» Эд Шульжевский и известной кавер-группы «KRAVA», которые начнутся 9 сентября в 18:00 в парке имени И. А. Бунина.