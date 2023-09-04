Жительница Тульской области зарезала сожителя во время пьяной ссоры Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Женщина, проживающая в поселке Одоев Тульской области, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, с 25 на 26 июня 2023 года 35-летняя обвиняемая распивала спиртные напитки со своим сожителем в квартире, расположенной в поселке Шахтерский. В один момент между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленницы нанесла 40-летнему мужчине один удар ножом в живот. Потерпевший скончался в больнице от полученной травмы.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.