Во встречном столкновении двух автомобилей в Киреевске пострадала новорожденная девочка Фото: материалы пресс-служб

В Киреевске на улице Тесакова утром 1 сентября произошло ДТП. Там примерно в 10:10 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 29-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-21124», выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с попутным автомобилем Renault Duster, за рулем которого находился 82-летний мужчина. После машина «ВАЗ» съехала в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «ВАЗ» - девочка 2023 года рождения. Её оказали медицинскую помощь на месте происшествия и отпустили домой. В момент происшествия она находилась в детском удерживающем устройстве.