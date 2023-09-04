5 и 6 сентября в Туле на улице Менделеевской запретят остановку и стоянку транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Менделеевской временно ограничат остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает городской информационный центр.

Так, в целях обеспечение безопасности дорожного движения в период проведения мероприятий запрет будет действовать 5 и 6 сентября с 8:00 до 22:00 на парковочном пространстве, прилегающем к площади Ленина.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.