В Новомосковске автоледи на иномарке врезалась в дерево Фото: соцсети

В Новомосковске между поселком Коммунаров и Новой деревней днем 3 сентября произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Центра медицины катастроф.

Там 39-летняя женщина, управляя легковым автомобилем, не справилась с управлением транспорта и врезалась в дерево. На место происшествия спустя 17 минут прибыла бригада Донской подстанции.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель иномарки. Ей оказали необходимую экстренную помощь, после чего госпитализировали в больницу с различными травмами.